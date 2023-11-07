أرباح "أرامكو" تُعادل أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة خلال الربع الثالث 2023

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية 1: %7.6- كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع -7.9% في نهاية عام 2022، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال دُفعت في الربع الثالث، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال ستُدفع في الربع الرابع.