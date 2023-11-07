أرباح "أرامكو" تُعادل أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة خلال الربع الثالث 2023
تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث؛ حيث قاربت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة.
وبلغت أرباح أكبر ست شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث 2023 نحو 66.8 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 49%.
وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".
ووفق "الاقتصادية" فقد بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 32.6 مليار دولار، مقابل 34.2 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.
وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 9.1 مليارات دولار لشركة إكسون موبيل، وسبعة مليارات دولار لشركة شل، و4.9 مليارات دولار لشركة بي بي، و6.5 مليارات دولار لشركة شيفرون، و6.7 مليارات دولار لشركة توتال.
وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها شركة إكسون موبيل خلال الربع الثالث بنسبة 260%؛ بينما وصل الفارق إلى 570% عند مقارنتها بأرباح شركة "بي بي".
وتراجعت أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2022؛ مما أدى لتأثر أرباح شركات الطاقة عالميًّا.
وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم نتائج الربع الثالث من العام الجاري 2023م، الذي حققت خلاله أرباحًا قوية وإحراز تقدم في استراتيجية النمو.
وأوضحت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 122.2 مليار ريال وفي (الربع الثالث 2022: 159.1 مليار ريال وأن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 117.6 مليار ريال وفي (الربع الثالث 2022 بلغت 202.5 مليار ريال، في حين وصلت التدفقات النقدية الحرة 1: 76.3 مليار ريال، وفي (الربع الثالث 2022 بلغت: 168.6 مليار ريال.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية 1: %7.6- كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع -7.9% في نهاية عام 2022، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال دُفعت في الربع الثالث، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال ستُدفع في الربع الرابع.
وبينت الشركة أن توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 37.0 مليار ريال في الربع الثالث، وسيتم دفع التوزيعات الثانية المرتبطة بالأداء في الربع الرابع بحوالى 37.0 مليار ريال؛ وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج الأشهر التسعة من عام 2023؛ مشيرة إلى استمرار التوسع الاستراتيجي من خلال اتفاقية لأول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال، وتخطط الشركة لدخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية من خلال الاستحواذ على أعمال تجزئة وتسويق.