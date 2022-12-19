تعاملات بداية الأسبوع.. برنت يرتفع عند 79.59 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الإثنين متجهة نحو تسجيل ثاني مكاسب شهرية على التوالي، بعد تعهد الصين بإنعاش الاستهلاك مع التخلي عن سياسة "صفر كوفيد"، وبدعم أيضاً من خطة الإدارة الأمريكية للبدء بإعادة تعبئة احتياطيات الخام الإستراتيجية للولايات المتحدة.
وذكر الرئيس الصيني "شي جين بينج" مع اختتام القادة اجتماعاً لتحديد الأولويات لعام 2023 أن استعادة الاستهلاك وتوسعه يجب أن يأخذا الأولوية، وهو ما قد يساعد في دعم الطلب على الطاقة حتى مع زيادة حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، أن السلطات تتجه إلى تجديد احتياطي البترول الإستراتيجي بدءًا من شراء 3 ملايين برميل بسعر ثابت.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.7% أو 55 سنتاً عند 79.59 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.67% أو 50 سنتاً إلى 74.79 دولار للبرميل، بعدما فقدت نحو 4% في آخر جلستين في الأسبوع الماضي.