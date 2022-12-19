تعاملات بداية الأسبوع.. برنت يرتفع عند 79.59 دولار للبرميل

وذكر الرئيس الصيني "شي جين بينج" مع اختتام القادة اجتماعاً لتحديد الأولويات لعام 2023 أن استعادة الاستهلاك وتوسعه يجب أن يأخذا الأولوية، وهو ما قد يساعد في دعم الطلب على الطاقة حتى مع زيادة حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".