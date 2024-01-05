الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي خلال شهر

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارًا بعد انخفاض دام ثماني جلسات.