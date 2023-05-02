مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11218 نقطة

وكانت أسهم شركات سدافكو والداوء وإسمنت المدينة وزين السعودية وتشب، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الفاخرية ورعاية والدريس ودلة الصحية ووفرة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 2.88% .