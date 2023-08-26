قراءة في تحدّيات أسعار النفط عالميًّا.. و"توقعات الـ6 أشهر" بين 82 و85 دولارًا

وزادت عقود خام برنت بحوالي 1.12 دولار، أو 1.34 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولارًا للبرميل، لكنها تكبّدت خسائر أسبوعية بنسبة 0.38 بالمئة، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا أو 0.99 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 79.83 دولارًا للبرميل، في المقابل سجل خسائر أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة، وعلى مدار الشهر لا تزال أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب شهرية؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".