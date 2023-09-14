البنك المركزي يرخص لشركتين جديدتين لمزاولة "وساطة التأمين الإلكترونية"

ويأتي هذا القرار، في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.