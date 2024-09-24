النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط وعاصفة أمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤثر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية في الإمدادات بمنطقة الشرق الأوسط؛ فضلاً عن احتمالات تأثير عاصفة مدارية على الإنتاج في الولايات المتحدة؛ أكبر منتج للخام في العالم، في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع.