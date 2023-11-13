مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10789 نقطة

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والباحة، وعناية، والأصيل، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسلاك، وسينومي ريتيل، وأنابيب، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.20% .