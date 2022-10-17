أسعار الذهب ترتفع في التعاملات الفورية إلى 1650.49 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة، وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قِبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حدّ من جاذبية الذهب، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1650.49 دولار للأوقية (الأونصة) اعتبارا من 01:49 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1656.00 دولار، بحسب رويترز.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.