"أوبك بلس" تمدد تخفيضات الإنتاج الإلزامية في 2025.. المستهدف 39.752 مليون برميل يومياً

أعلنت أوبك بلس اليوم عن تمديد تخفيضات الإنتاج الإلزامية في 2025 موضحةً أن 39.752 مليون برميل يومياً مستوى الإنتاج المستهدف لدول تحالف أوبك بلس في 2025.
وتقرر تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام للدول الأعضاء في #أوبك والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون بدءاً من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وجدد الاجتماع الوزاري لأعضاء أوبك وأوبك+ اليوم التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى الإنتاج وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت اليوم بالرياض اجتماعات أوبك بحضور عدد من الوزراء حيث ترأس اجتماعات أوبك وأوبك+ اليوم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمشاركة حضورية من نائب رئيس الوزراء الروسي ووزراء الطاقة في الإمارات وعمان وأوزبكستان والعراق والكويت.
وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المكونة من 12 عضواً، في مقر المنظمة في فيينا، غير أنّه اتُخذ قرار الأسبوع الماضي بإجراء الاجتماع عبر الإنترنت، قبل أن يُطلب من بعض الأعضاء السفر إلى العاصمة الرياض.
وتبنت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022.
ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء أوبك+ حاليا 5.86 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازي نحو 5.7 بالمائة من الطلب العالمي.
وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يومياً من أعضاء أوبك+ سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً يتبناها بعض الأعضاء وتنتهي بنهاية يونيو.