"أوبك بلس" تمدد تخفيضات الإنتاج الإلزامية في 2025.. المستهدف 39.752 مليون برميل يومياً

وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المكونة من 12 عضواً، في مقر المنظمة في فيينا، غير أنّه اتُخذ قرار الأسبوع الماضي بإجراء الاجتماع عبر الإنترنت، قبل أن يُطلب من بعض الأعضاء السفر إلى العاصمة الرياض.