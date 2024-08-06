العقود الآجلة لخام برنت تسجّل زيادة بنسبة 1.6%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، يوم الثلاثاء، مستردةً جزءاً من خسائر اليوم السابق. جاء هذا الارتفاع وسط مخاوف من تأثير تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات، على القلق بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، الذي قد يؤثر سلباً على الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.