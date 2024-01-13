الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2023، أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات، ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبًا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحًا.