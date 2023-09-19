ارتفاعه فوق الـ100 دولار يتجلى.. "برنت" إلى صعود و"كوا إيبوي" و"تابيس" دليلان

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023، مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات؛ حيث يُعَد البلدان أكبر المنتجين في مجموعة "أوبك+"، التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضًا.