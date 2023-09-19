ارتفاعه فوق الـ100 دولار يتجلى.. "برنت" إلى صعود و"كوا إيبوي" و"تابيس" دليلان

في الوقت الذي يركّز فيه مستثمرون ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط، التي اقتربت من المئة دولارًا للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى؛ مما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.
وأشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن، إلى تجاوز سعر الخام النيجيري، كوا إيبوي، المئة دولارًا للبرميل، الاثنين.
وفي هذا الصدد، قال المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، بيارن شيلدروب، في تقرير: إن "خام تابيس الماليزي، وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي".
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023، مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات؛ حيث يُعَد البلدان أكبر المنتجين في مجموعة "أوبك+"، التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضًا.
وقال شيلدروب: "الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط"؛ وفق ما نقلته "الحرة".
وكان قد جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولارًا، الاثنين، وبلغ مؤشر القياس ذي الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارًا، بحسب البورصة.
ويتجاوز سعر "كوا إيبوي" وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت، المئة دولار بالفعل؛ لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ، بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليًا بحوالى 4.25 دولارًا للبرميل.
وأوضح شيلدروب أنه "يرجّح بشكل كبير" أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار؛ إذ إن "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج".
وفي سياق متصل، يتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.
وهنا أوضح المحلل لدى يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو: "نتوقع تداول برنت في نطاق 90- 100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارًا".