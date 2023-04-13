للجلسة الثالثة على التوالي.. الذهب يرتفع إلى 2016.99 دولار للأونصة

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة أمس الأربعاء، بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بتوقُّعات لزيادة نسبتها 0.2 في المائة، بعد صعوده 0.4 في المائة في فبراير/ شباط.