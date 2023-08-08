تعاملات الثلاثاء.. برنت يستقر عند 85.4 دولارًا للبرميل

كما ستصدر كل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، التقارير الشهرية عن سوق النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، ويترقب المستثمرون أيضًا قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في الولايات المتحدة لتوقّع الخطوات المقبلة في مسار السياسة النقدية.