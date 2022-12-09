الذهب يصعد والأسواق تترقّب.. قراءة لـ"أسعار المعادن النفيسة مقابل الدولار"

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، في حين استعدّ المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة، وسلسلة اجتماعات لبنوك مركزية، مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في "كينيسيس ماني": إن المستثمرين ينتظرون اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، والتي ستكون المحرك الرئيسي النهائي للسوق هذا العام.
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1800.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1812.80 دولارًا؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وينتهي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يستمرّ يومين في 14 ديسمبر، ومن المتوقع أن يعلن صناع السياسات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعلن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات متعلقة بمعدلات الفائدة الأسبوع المقبل.
وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية المنافسة؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.10 دولارًا، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1004.27 دولارات، ولم يطرأ تغير على البلاديوم فاستقرّ عند 1927.25 دولارًا، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.