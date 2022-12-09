الذهب يصعد والأسواق تترقّب.. قراءة لـ"أسعار المعادن النفيسة مقابل الدولار"

وينتهي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يستمرّ يومين في 14 ديسمبر، ومن المتوقع أن يعلن صناع السياسات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعلن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات متعلقة بمعدلات الفائدة الأسبوع المقبل.