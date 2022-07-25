بطاقة كفاءة الطاقة للغسالات تتضمن معلومات مهمة تساعد المستهلك في الوثوق بالمنتج

ويوضح الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للجهاز ويقاس بالكيلو "واط / ساعة"، كما يضم الملصق أيقونة "السعة"، وتعني السعة الاستيعابية لتحميل الجهاز بالكيلو جرام، وأخرى عن الاستهلاك السنوي للماء، وهي كمية استهلاك الجهاز السنوي للمياه حسب المواصفة القياسية، وتقاس باللتر، ولها مقياس خاص للدلالة على كفاءتها حيث "أ" هو الأعلى كفاءة، والأقل كفاءة هو "ز".