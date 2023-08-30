البنك المركزي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.