بعد إعلان "بوتين" تعبئة الجيش الروسي.. "برنت" يقفز فوق الـ93 دولارًا

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكّل تصعيدًا للحرب في أوكرانيا؛ مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.
ووسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام، سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 3%؛ حيث ارتفع الخام العالمي "برنت" فوق مستوى 93 دولارًا للبرميل.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، عند 86.32 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 2.84% عن سعر الإغلاق السابق.
وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" عند 93.13 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 2.77% عن سعر التسوية السابق.