بعد إعلان "بوتين" تعبئة الجيش الروسي.. "برنت" يقفز فوق الـ93 دولارًا

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكّل تصعيدًا للحرب في أوكرانيا؛ مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.