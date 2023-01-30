الناصر: أرامكو تسعى لرفع إنتاج النفط من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027

أكد أمين الناصر، رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، العمل على رفع إنتاج النفط من 12 مليون إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027.
وقال "الناصر" في تصريحات نقلتها cnbc: شركة أرامكو ستعلن عن نتائجها في شهر مارس القادم، ونتوقع نتائج إيجابية للشركة.
وأضاف: أطلقنا مشروعًا لتخزين ثاني أكسيد الكربون لتخزين 9 ملايين طن كمرحلة أولى.
وكان "الناصر" قد كشف أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة.
وأشار خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء"، الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وأضاف الناصر في كلمته أن شركة "أرامكو" تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار أمريكي في المجال الرقمي، خلال الـ3 السنوات المقبلة.
وأعلن رئيس شركة "أرامكو" عن إطلاق "أرامكو ديجيتال"، لتعزيز مكانة "أرامكو" في صناعة الطاقة.