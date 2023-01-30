الناصر: أرامكو تسعى لرفع إنتاج النفط من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027

وأشار خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء"، الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.