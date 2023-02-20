"الصندوق الصناعي" يعتمد قروضًا بقيمة تفوق 14 مليار ريال خلال 2022

وكشف الصندوق الصناعي عن حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي عدد القروض بـ87 قرضًا، تمثل 79% من إجمالي عدد القروض المعتمدة؛ فيما بلغ عدد القروض المقدمة للمصانع في المناطق والمدن الواعدة 40 قرضًا، بقيمة 11.4 مليار ريال.