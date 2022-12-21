سوق الأسهم اليوم.. 3.5 مليار ريال تداولات و280 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات: شاكر، وتكافل الراجحي، وجاكو، وتهامة، وتوبي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، والآمار، وكابلات الرياض، والمراعي، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.52% و 3.11%.