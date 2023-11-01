ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ضوء تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، ووسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي لبيان مستقبل الفائدة.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب الأسود تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.27% إلى 85.25 دولار في الساعة 09:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وزادت أسعار عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.10%، إلى 81.10 دولار للبرميل بعدما سجّلت خسارة شهرية بلغت 8.75% في أكتوبر.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، أمس، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.35 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر، بينما تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بزيادتها 1.6 مليون برميل.
ويتوقع محللو "جولدمان ساكس" في مذكرة، وصول أسعار خام "برنت" إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو المقبل، في ظل استمرار التراجع البطيء للمخزونات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".