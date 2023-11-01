ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، أمس، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.35 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر، بينما تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بزيادتها 1.6 مليون برميل.