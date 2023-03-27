"أرامكو" توسع وجودها في الصين بالاستحواذ على حصة 10% في رونغشنغ للبتروكيمياويات

جاء ذلك في أعقاب إعلان يوم أمس، عن عزم مشروع أرامكو السعودية المشترك "أرامكو هواجين" بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من عام 2023، وستورّد أرامكو السعودية التي تمتلك 30% في "أرامكو هواجين"، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع.