سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10138.31 نقطة بتداولات بقيمة 3 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات شمس، وأكوا باور، والطباعة والتغليف، والراجحي ريت، وجدوى ريت السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، ونماء للكيماويات، ومتطورة، ومجموعة الحكير، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.23% و9.98%.