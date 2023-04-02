بتداولات 5 مليارات ريال.. "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10636 نقطة

وكانت أسهم شركات: فيبكو، وتكوين، وسلوشنز، والشرقية للتنمية، وسينومي سنترز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الحفر العربية، ودار الأركان، وسيسكو، وسليمان الحبيب، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.84%.