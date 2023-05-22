نيوم للهيدروجين الأخضر تعلن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم

وسيكون هناك 3 شركاء ضمن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين "أكوا باور"، "إير برودكتس" و"نيوم"، التي تملك مجتمعةً أكثر من 80 عامًا من الخبرة في هذا القطاع.