نيوم للهيدروجين الأخضر تعلن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم

أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم باستثمارات تصل إلى 8.4 مليارات دولار.
وسيكون هناك 3 شركاء ضمن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين "أكوا باور"، "إير برودكتس" و"نيوم"، التي تملك مجتمعةً أكثر من 80 عامًا من الخبرة في هذا القطاع.
وسيتم تخصيص 6.1 مليارات دولار قيمة التمويل بدون حق الرجوع من 23 مصرفًا وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية، و6.7 مليارات دولار قيمة اتفاقيات عقود الهندسة والمشتريات والبناء.
ومدة اتفاقية شراء الهيدروجين الأخضر الحصرية مع شركة "إير برودكتس" ستكون 30 عامًا.