الذهب يتراجع في المعاملات الفورية إلى 2014.26 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام اليوم؛ إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2014.26 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (05:43) بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 أمس. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2029.80 دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2%؛ مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7% لتبلغ 24.81 دولارًا للأوقية؛ فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1001.67 دولار ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1426.95 دولارًا.