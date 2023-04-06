الذهب يتراجع في المعاملات الفورية إلى 2014.26 دولارًا للأونصة

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2014.26 دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (05:43) بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 أمس. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2029.80 دولارًا.