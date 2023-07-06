سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597.91 نقطة

وكانت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.25%.