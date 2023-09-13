قُرب أعلى مستوياته في عشرة أشهر.. برنت عند 92.31 دولارًا للبرميل

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.30% أو ما يعادل 27 سنتًا إلى 89.1 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد وصولها عند تسوية الأمس إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.