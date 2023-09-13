قُرب أعلى مستوياته في عشرة أشهر.. برنت عند 92.31 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الأربعاء لتُتَداول قرب أعلى مستوى لها في عشرة أشهر، بدعم من توقعات الأسواق حيال انخفاض المعروض العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر بنسبة 0.27% أو ما يعادل 25 سنتًا، إلى 92.31 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.30% أو ما يعادل 27 سنتًا إلى 89.1 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد وصولها عند تسوية الأمس إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.
وساعدت أنباء إغلاق ليبيا لأربعة موانئ لتصدير النفط؛ إثر تَبِعات إعصار "دانيال" الذي يضرب البلاد، في تعزيز أسعار النفط خلال الجلستين الأخيرتين.