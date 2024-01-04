مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12145 نقطة

وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، وسال، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.