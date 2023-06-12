وزير الصناعة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات الفرنسية الفرص الاستثمارية الواعدة

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين ومسؤولي الشركات الفرنسية لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والعديد من المزايا والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وذلك في مقر الغرفة التجارية في باريس.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وبرنامج "استثمر في السعودية"، مناقشة الإسهام في جذب الاستثمارات النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات والتجارب في عدد من الصناعات الواعدة.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، إضافة إلى تقديم عرض عن أبرز الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى شركائها من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية الفرنسية تأتي في إطار دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية، إضافة إلى مناقشة جذب الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.