وزير الصناعة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات الفرنسية الفرص الاستثمارية الواعدة

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، إضافة إلى تقديم عرض عن أبرز الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى شركائها من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية الفرنسية تأتي في إطار دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية، إضافة إلى مناقشة جذب الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.