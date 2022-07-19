أسعار النفط تستقر بعد صعود الـ5%.. برنت عند 106.20 دولارات

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما صعدت بأكثر من 5% في جلسة أمس، وسط مخاوف من نقص المعروض النفطي خاصة مع تعطل الإمدادات الروسية بسبب العقوبات الغربية، وإمكانية سعي دول مجموعة الدول السبع إلى وضع سقف لسعر النفط الروسي.
وتَلَقّت أسعار النفط دعمًا من ضعف الدولار الأمريكي الذي يستقر قرب أدنى مستوياته في أسبوع؛ مما جعل السلعة المقومة بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية ودعم ارتفاع الطلب على النفط الخام.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري إلى 9.068 ملايين برميل يوميًّا خلال أغسطس المقبل؛ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، مع توقعات بارتفاع قياسي لإنتاج النفط في حوض "بيرميان" إلى 5.367 ملايين برميل يوميًّا خلال نفس الفترة.
هذا وتوقع استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز"، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية والمقطرات؛ بينما ترى انخفاض مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي، على أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي لاحقًا اليوم، مع ترقب صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غدًا.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند 106.20 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس عند 102.59 دولار للبرميل.