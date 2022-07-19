أسعار النفط تستقر بعد صعود الـ5%.. برنت عند 106.20 دولارات

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري إلى 9.068 ملايين برميل يوميًّا خلال أغسطس المقبل؛ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، مع توقعات بارتفاع قياسي لإنتاج النفط في حوض "بيرميان" إلى 5.367 ملايين برميل يوميًّا خلال نفس الفترة.