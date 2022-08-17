"الصناعة" تعلن أسماء الشركات المُنافسة على رخصة كشف موقع "أُم الدمار" التعديني

وذكرت "الصناعة" أن إعلان المتنافسين المؤهلين يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة؛ للحصول على رخصة الكشف في موقع أم الدمار، تلي هذه المرحلة مرحلة تقديم العروض والمزايدة العلنية، كما ستعقد الوزارة خلال شهر أغسطس الحالي ورشة للمتنافسين المؤهلين لإيضاح المزيد من التفاصيل عن المراحل المقبلة من عملية المنافسة، وسيتم تقييم العروض بناءً على عدد من المعايير، التي تشمل الكفاءة الفنية والقدرة المالية والبيئية والمجتمعية، حيث تم تزويد غرفة المعلومات بالبيانات الفنية السابقة ومن ضمنها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد.