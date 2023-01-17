الذهب يتراجع في المعاملات الفورية الى 1914.16 دولار للأونصة

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1914.16 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.