"أرامكو هواجين" يبدأ أعمال البناء في مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في الصين

من جهته أفاد نائب المدير العام لمجموعة "نورينكو"، زو وينشاو أن هذه المصفاة الضخمة والمجمع البتروكيميائي تمثّل مشروعًا رئيسًا لمجموعة نورينكو لتُسهم من خلاله في تنفيذ وتحقيق التنمية المشتركة من خلال مبادرة (الحزام والطريق) المتميّزة، كما أنه يعزز إعادة الهيكلة الصناعية وقطاع النفط والبتروكيميائيات ليصبح أقوى وأفضل وأكبر، وسيؤدي المشروع دورًا مهمًا في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والمملكة، وتحقيق التنمية والازدهار لكليهما.