المعدن الأصفر يحتفظ ببريقه.. أسعار الذهب تستقر عند 2018.03 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماعٍ لمجلس الاحتياطي الاتحادي للحصول على مزيدٍ من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.