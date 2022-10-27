"القضاة": السعودية تسير في الاتجاه الصحيح لتكون قوة إقليمية تقود المنطقة اقتصادياً

أكد عضو نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، وبتنامٍ مستمر، لأن تكون قوة اقتصادية إقليمية تقود المنطقة اقتصادياً، مشيراً بأن الأردن تعي تماماً أن استثمارات السعودية تعني النهوض بالأردن.
وقال في تصريح خاص بـ "سبق" إن السعودية تعمل على بناء سوق عربي مشترك تتبادل فيها الاستثمارات العربية البينية من أجل الاستفادة الأمثل من المصادر العربية الموجودة في كل دولة، مؤكداً أن المملكة تعي في هذه الخطوة ماذا تعني سوق عربية من خلال تبادل الخبرات والكفاءات واستغلال الثروات في البيت العربي.
وقال إن الأردن من الدول الشقيقة للسعودية وحدتها وحدة مصير، وتتمتع بعلاقات تاريخية وثيقة مع السعودية والأردن تقدم كل الشكر على الدعم الاقتصادي التي قدمته السعودية لها على مدار تاريخ الأردن في دعم اقتصادها الوطني وفتح استثمارات السعودية التي تجاوزت الـ ١٥ مليار دولار على الأراضي الأردنية.
واستطرد بأنه "على الجانب الآخر السعودية لديها تطلعات تجاه الخبرات الأردنية واستثمارات المصادر الطبيعية في الأردن مثل المعادن وكذلك القطاع المالي في الأردن قطاع مستقر، ولدينا أيضاً أعمال ريادية تكنولوجية مستقرة ولدينا خبرات ومهندسون وكفاءات عالية ولدينا تقدم ملحوظ في مجال الاستثمارات في مجال التعليم والصحة".
وعلق "القضاة" على خطوة صندوق الاستثمارات العامة بأنها "في الاتجاه الصحيح أن تبني الأردن والسعودية شراكة باتجاه الخدمات المالية والصحية، وأعتقد أن الأردن لديه القدرة على استيعاب كل هذه الاستثمارات ويرحب بها ويشكر السعودية على ذلك".
وأشار إلى أن الأردن عانت بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة من عمليات إرهابية وما حدث في سوريا والعراق وتحمل أعباء كل تلك الصراعات والأعمال التي وقعت في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الأردن أقوى ولديه فرص عمل أقوى لأبنائه الذين تعبوا عليهم كثيراً في التدريس والتعليم والتأهيل، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والتعليم والقطاع المصرفي.
وتابع بأن الأردن تأمل بأن توفر السعودية فرصاً للعاملين وتوجه استثماراتها ليس للدول الغربية إنما تكون الاستثمارات باتجاه الأردن.
واختتم قائلاً إن الأردن دولة فيها استقرار تشريعي وفيها موقعها المتوسط ومناخها المعتدل وثرواتها الطبيعية التي ممكن الاستفادة منها وتكون نقطة ارتكاز وجذب حقيقية للاستثمارات، وتكون نقطة انطلاق لمنتجات تجاه تلك الاستثمارات على مستوى العالم كله.