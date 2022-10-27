"القضاة": السعودية تسير في الاتجاه الصحيح لتكون قوة إقليمية تقود المنطقة اقتصادياً

وقال في تصريح خاص بـ "سبق" إن السعودية تعمل على بناء سوق عربي مشترك تتبادل فيها الاستثمارات العربية البينية من أجل الاستفادة الأمثل من المصادر العربية الموجودة في كل دولة، مؤكداً أن المملكة تعي في هذه الخطوة ماذا تعني سوق عربية من خلال تبادل الخبرات والكفاءات واستغلال الثروات في البيت العربي.