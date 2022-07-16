"الجدعان": زيارة "بايدن" تعكس الاهتمام الدولي بتطور ونمو المشهد الاقتصادي السعودي

وأشاد وزير المالية بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الأمريكي منذ تأسيسه في تأكيد وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتأكيد الرغبة المشتركة في تطويرها في ‏المجالات كافة، إضافة إلى استعراض أهم الفرص ‏الاستثمارية في البلدين، وسبل تنمية وتطوير التعاون بينهما، استنادًا لما يشكله البلدان من دور محوري في ‏جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين؛ انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية، وعضويتهما في مجموعة دول العشرين.‏‏