أسعار النفط تُواصل مكاسبها.. وبرنت عند 86.44 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في الصين؛ سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 86.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت جرينتش، بعد صعود 1.7% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 80.73 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4% أمس الثلاثاء.
وبحسب "رويترز"، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3% في 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي البالغ "حوالى 5.5%" ومسجلًا ثاني أسوأ أداء منذ 1976؛ لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين، بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.