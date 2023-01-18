أسعار النفط تُواصل مكاسبها.. وبرنت عند 86.44 دولارًا للبرميل

وبحسب "رويترز"، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3% في 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي البالغ "حوالى 5.5%" ومسجلًا ثاني أسوأ أداء منذ 1976؛ لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين، بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.