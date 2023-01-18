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أسعار النفط تُواصل مكاسبها.. وبرنت عند 86.44 دولارًا للبرميل

مدفوعة بالتفاؤل عقب تخفيف قيود كوفيد 19 الصارمة بالصين
أسعار النفط تُواصل مكاسبها.. وبرنت عند 86.44 دولارًا للبرميل
سبق
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في الصين؛ سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 86.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت جرينتش، بعد صعود 1.7% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 80.73 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4% أمس الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3% في 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي البالغ "حوالى 5.5%" ومسجلًا ثاني أسوأ أداء منذ 1976؛ لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين، بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.

أسعار النفط
النفط

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