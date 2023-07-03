بعد قرار المملكة تمديد الخفض الطوعي.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في تعاملات الاثنين

ويتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا اعتبارًا من يوليو في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد مخزونها الاستراتيجي من النفط تدريجيًا.