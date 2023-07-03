بعد قرار المملكة تمديد الخفض الطوعي.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في تعاملات الاثنين

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مُصدّر للخام في العالم، تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وقررت المملكة تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا لشهر آخر في أغسطس.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الاثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.
وقال في بيان: "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميًا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية".
وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا إلى 76.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 0.8 بالمائة الجمعة.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتًا مسجلًا 71.45 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعًا 1.1 بالمائة في الجلسة السابقة.
وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.
وأظهر استطلاع لـ"رويترز" في يونيو، خفض خبراء اقتصاد ومحللين لتوقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت في 2023 إلى 83.03 دولار للبرميل.
وتباطأ نمو نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في يونيو مع تراجع المعنويات والتوظيف بسبب الركود في السوق، وفقا لمسح للقطاع الخاص من كايكسين/ستاندرد اند بورز غلوبال.
ويتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا اعتبارًا من يوليو في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد مخزونها الاستراتيجي من النفط تدريجيًا.
وكشف أحدث مسح لـ"رويترز" أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط لم يتراجع سوى بشكل طفيف فقط في يونيو، إذ حدت الزيادات في الإنتاج في العراق ونيجيريا من تأثير الخفض من منتجين آخرين.
ويترقب المستثمرون مؤتمرًا سيعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع تستضيفه أوبك ليحصلوا على دلالات حول الإمدادات.