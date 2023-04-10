ماذا لو انهارت فجائيًّا؟.. "شركات الزومبي" تثير الرعب وتنذر بكوارث!

تُعرف الشركات التي تواجه صعوبات في سداد ديونها أو البنوك المتعسرة بالفعل لكنها تتفادى الانهيار، بـ"شركات الزومبي"، وكما أن كائنات الزومبي أو الموتى الأحياء تثير الرعب في القصص الخيالية والأفلام السينمائية؛ فإن شركات الزومبي تنذر أيضًا بكوارث اقتصادية.
وقال موقع "marketwatch": إن أعداد شركات الزومبي تصاعَدَ خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تشديد السياسة النقدية؛ ما يعزز من زيادة أعدادها في الفترة المقبلة.
يشير مصطلح شركة الزومبي إلى الشركات العاجزة عن كسب ما يكفي لسداد تكاليف الفوائد لفترة طويلة، وينعكس ذلك على القوائم المالية التي تكون نسبة تغطية الفوائد فيها أقل من واحد.
ويُعتبر إدوارد كاين من كلية بوسطن الأمريكية، أول من صاغ المصطلح في أواخر الثمانينيات، حين حاول من خلاله وصف البنوك المسموح لها بالاستمرار في أنشطتها رغم تصفيتها بسبب خسائر الرهون العقارية التجارية.. وسواء كان الكيان شركة أو بنك زومبي؛ فالمبدأ واحد؛ إذ يمكن لتلك الكيانات الاستمرار في العمل على أمل عودة الحياة لها يومًا ما.
وظهر هذا المصطلح مرة أخرى في تحليلات ريكاردو كاباريللو، أستاذ العلوم الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وذلك عام 2008، ثم نال المصطلحُ شهرةً أكبر في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية وما تلاها؛ وفق "سبوتنيك- عربي".
يُعتبر نحو 15% من الشركات المدرجة في الدول المتقدمة ضمن شركات الزومبي حتى 2017؛ حيث ارتفعت نسبتها بنحو 4% في أواخر الثمانينيات؛ وذلك وفقًا لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية.
وتتباين التحليلات بشكل طفيف في هذا الصدد؛ حيث قدمت مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية تحليلًا عام 2022، ذكرت فيه أن نسبة شركات الزومبي في الولايات المتحدة ربما تبلغ نحو 13%.
من جانبه، أظهر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دراسة، أن نسبة شركات الزومبي بين الشركات المدرجة كان يتأرجح عند نحو 10% بين عامي 2000 و2020، مع ارتفاع أعدادها خلال فترات الركود.
وأصبحت البنوك المحلية في وضع حرج؛ حيث لم يعد أمامها سوى خسارة تمويل بالمليارات أو رفع أسعار الإيداع الخاصة بها وتقليص أرباحها، لتلقى نفس مصير شركات الزومبي سالفة الذكر.
تسحب شركات الزومبي رأس المال الذي يمكن لشركات أكثر نشاطًا وفاعلية استثماره في منتجات وخدمات جديدة؛ وذلك في ظل بيئة استثمارية تمتاز بالركود؛ حيث كانت استثمارات شركة عادية سترتفع بنسبة 2% في المتوسط في 2013، إذا لم تتغير حصة شركات الزومبي عن مستواها خلال 2007؛ وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ولا تقتصر خطورة شركات الزومبي على تقليص حجم الاستثمار؛ بل قد يتسبب انهيارها المفاجئ أيضًا في خسائر فادحة في الوظائف، وخفض الاستهلاك، ومزيد من تشديد سياسات الإقراض؛ مما قد يدفع بشركات أخرى نحو حافة الانهيار.
وحذّر بنك التسويات الدولية في دراسة أجراها، من احتمال بنسبة 85% أن تظل شركات الزومبي في وضعها خلال العام المقبل، أي بارتفاع من نحو 70% في أواخر الثمانينيات.