ماذا لو انهارت فجائيًّا؟.. "شركات الزومبي" تثير الرعب وتنذر بكوارث!

ويُعتبر إدوارد كاين من كلية بوسطن الأمريكية، أول من صاغ المصطلح في أواخر الثمانينيات، حين حاول من خلاله وصف البنوك المسموح لها بالاستمرار في أنشطتها رغم تصفيتها بسبب خسائر الرهون العقارية التجارية.. وسواء كان الكيان شركة أو بنك زومبي؛ فالمبدأ واحد؛ إذ يمكن لتلك الكيانات الاستمرار في العمل على أمل عودة الحياة لها يومًا ما.