مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12630 نقطة

وكانت أسهم شركات: أفالون فارما، وتكافل الراجحي، وساسكو، وتوبي، وأيان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بترو رابغ، والباحة، وكابلات الرياض، وعطاء، وحواني إخواني فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.91% و8.01%.