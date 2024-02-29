مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12630 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 19.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12630.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 548 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أفالون فارما، وتكافل الراجحي، وساسكو، وتوبي، وأيان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بترو رابغ، والباحة، وكابلات الرياض، وعطاء، وحواني إخواني فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.91% و8.01%.
فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، وأديس، وشمس، والتصنيع، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أديس، وأكوا باور، والتصنيع، وأفالون فارما، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 110.79 نقاط، ليقفل عند مستوى 26402.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.