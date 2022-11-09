لليوم الثالث.. أسعار برنت تهبط عند 95.15 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط الهبوط لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات الأربعاء، تزامنًا مع تصاعد المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي على النفط مع استمرار قيود "كوفيد" الصارمة في الصين، وتوقعات ارتفاع المخزونات الأمريكية.