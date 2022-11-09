لليوم الثالث.. أسعار برنت تهبط عند 95.15 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط الهبوط لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات الأربعاء، تزامنًا مع تصاعد المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي على النفط مع استمرار قيود "كوفيد" الصارمة في الصين، وتوقعات ارتفاع المخزونات الأمريكية.
وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام 5.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، مع صعود مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل، وانخفاض مخزون المقطرات 1.7 مليون برميل.
وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مع توقعات ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 300 ألف برميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.22% أو بنحو 21 سنتًا إلى 95.15 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.34% أو 30 سنتًا إلى 88.61 دولارًا للبرميل.