مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11809 نقاط

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وأنعام القابضة، والحكير، والبحري، والاستثمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساب للتكافل، وأسلاك، وأنابيب الشرق، والكيميائية، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94% و2.87%.