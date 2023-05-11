عند 11392 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: تهامة، ومجموعة صافولا، واتحاد اتصالات، والرياض، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلامة، والصقر للتأمين، والشرقية للتنمية، ونقي، وجزيرة تكافل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.09% و3.15%.