مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11530.37 نقطة

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ورعاية، وذيب، والخزف السعودي، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، والإعادة السعودية، وإكسترا، وإسمنت أم القرى، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.12% و3.68%.