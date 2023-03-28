مدعومة بانخفاض الدولار.. الذهب يرتفع 0.3 في المائة بالمعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بانخفاض الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات وانحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية حدا من مكاسب المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً.
وبعد تراجع لجلستين، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1961.70 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1963.70 دولاراً.
وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر الدولار بنحو 0.2 في المائة مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى ساكسو بنك إن أسعار الذهب ربما تتراجع إلى 1933 دولاراً في المدى القريب لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها وفي ظل خطر حدوث ركود في الشهور المقبلة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتبلغ 23.09 دولاراً للأوقية. وخسر البلاتين 0.9 في المائة مسجلاً 962.53 دولاراً وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1406.07 دولارات.