مدعومة بانخفاض الدولار.. الذهب يرتفع 0.3 في المائة بالمعاملات الفورية

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى ساكسو بنك إن أسعار الذهب ربما تتراجع إلى 1933 دولاراً في المدى القريب لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها وفي ظل خطر حدوث ركود في الشهور المقبلة.