"مدن".. الوجهة المفضلة لأكثر من 1500 مستثمر في الصناعات التحويلية للتعدين

وذكرت "مدن" أن عدد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين، ارتفع إلى 1561 مصنعًا في عام 2022م؛ مشيرة إلى أنه بفضل المنظومة الخدمية المتطورة، والمقومات التشغيلية والإجرائية المحفزة؛ نجحت في إضافة 271 مصنعًا جديدًا إلى قطاع الصناعات التعدينية بالمدن الصناعية، والإسهام لجعل الصناعة رافدًا أساسيًّا من روافد الاقتصاد الوطني بالوصول لنسبة 33% من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي لعام 2030.