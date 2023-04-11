السوق المالية تُحيل 17 مشتبهًا به إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب والتضليل

أعلنت هيئةُ السوق المالية، اليوم، إحالةَ الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة 17 مشتبهًا به للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وبيّنت أن القرار يعود لإدارة أحد المشتبه بهم لمحفظتَيْن استثماريتَيْن عائدتَيْن لمستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامهما بالاشتراك مع المشتبه بهم الآخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل؛ من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على أسعار أسهم 6 شركات تأمين.