السوق المالية تُحيل 17 مشتبهًا به إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب والتضليل

أعلنت هيئةُ السوق المالية، اليوم، إحالةَ الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة 17 مشتبهًا به للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.